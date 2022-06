L’ultimo acquisto del Liverpool? Un terzino scozzese (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo il botto di Darwin Nunez, il Liverpool potrebbe chiudere la campagna trasferimenti estiva con un giovane prospetto. Si tratta di Calvin... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo il botto di Darwin Nunez, ilpotrebbe chiudere la campagna trasferimenti estiva con un giovane prospetto. Si tratta di Calvin...

Pubblicità

_teamARMY_ : RT @BTSonFIMI: Grazie a tutt* di aver partecipato allo streaming party di stasera! Vi lascio i link per gli acquisti dell'ultimo momento,… - JINbtsItalia : RT @BTSonFIMI: Grazie a tutt* di aver partecipato allo streaming party di stasera! Vi lascio i link per gli acquisti dell'ultimo momento,… - BTSonFIMI : Grazie a tutt* di aver partecipato allo streaming party di stasera! Vi lascio i link per gli acquisti dell'ultimo… - becca22cr7 : @Alemilanista86 Siamo lenti Ale, è inutile che continuiamo a dire che stiamo trattando. L'ultimo acquisto è Adli un… - rinnegatto : Non so chi sia questo Benno Neumair, per me potrebbe essere un personaggio di Robert Walser come l'ultimo acquisto… -