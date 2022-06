Lazio, Sarri pensa anche al secondo portiere: piace Ionut Radu (Di giovedì 16 giugno 2022) Maurizio Sarri, dopo aver spinto ultimamente per l’arrivo di Carnesecchi, ha puntato un nuovo portiere: Ionut Radu. Quest’ultimo infatti sembrerebbe in uscita dall’Inter e anche se ultimamente è stato accostato a Cremonese ed Empoli, il tecnico biancoceleste lo vedrebbe bene come vice di Reina. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Maurizio, dopo aver spinto ultimamente per l’arrivo di Carnesecchi, ha puntato un nuovo. Quest’ultimo infatti sembrerebbe in uscita dall’Inter ese ultimamente è stato accostato a Cremonese ed Empoli, il tecnico biancoceleste lo vedrebbe bene come vice di Reina. SportFace.

