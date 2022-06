La Serie A 22/23 DAZN troppo cara? Ecco le alternative (Di giovedì 16 giugno 2022) DAZN ha già reso noti i suoi piani per quanto riguarda gli abbonamenti dedicati interamente alla nuova stagione della Serie A. Cosa ha in mente per tutti noi? Se vi servono delle buone opzioni per guardare la Serie A, Eccone alcune niente male – Computermagazine.itIl sito di streaming DAZN ritorna a parlare con una offerta standard a 29,99 euro mensili e quello PLUS, con il quale si ha la possibilità di sfruttare la doppia utenza disponibile nonché 39,99 euro mensili. Dunque: chi aveva sfruttato l’offerta da 19,99 euro della scorsa estate si ritroverà a dover pagare ben 20 euro in più al mese per ottenere la stessa tipologia di tariffa, considerando anche che per la stagione appena trascorsa tutti potevano far uso del proprio abbonamento in contemporanea su due dispositivi connessi a reti diverse. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)ha già reso noti i suoi piani per quanto riguarda gli abbonamenti dedicati interamente alla nuova stagione dellaA. Cosa ha in mente per tutti noi? Se vi servono delle buone opzioni per guardare laA,ne alcune niente male – Computermagazine.itIl sito di streamingritorna a parlare con una offerta standard a 29,99 euro mensili e quello PLUS, con il quale si ha la possibilità di sfruttare la doppia utenza disponibile nonché 39,99 euro mensili. Dunque: chi aveva sfruttato l’offerta da 19,99 euro della scorsa estate si ritroverà a dover pagare ben 20 euro in più al mese per ottenere la stessa tipologia di tariffa, considerando anche che per la stagione appena trascorsa tutti potevano far uso del proprio abbonamento in contemporanea su due dispositivi connessi a reti diverse. ...

