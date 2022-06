Juve | il messaggio di De Sciglio | «Orgoglioso di difendere ancora questi colori» – FOTO

(Di giovedì 16 giugno 2022) Rinnovo De: il terzino bianconero ha espresso la propria soddisfazione sui social dopo l’ufficialità dellaÈ ufficiale il rinnovo di Defino al 2025. Il terzino bianconero, dopo aver prolungato con il club, ha espresso la propria soddisfazione attraverso unsocial. ??die di continuare a far parte di questa grande famiglia.#FinoAllaFine Forzantus! pic.twitter.com/m9J5k8jBmP— mattiade2 (@mattia desci) June 16, 2022 IL– «die di continuare a far parte di ...

ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: #DeSciglio festeggia il rinnovo con la #Juventus ?? - CalcioNews24 : #DeSciglio festeggia il rinnovo con la #Juventus ??

...il 14 aprile scorso, quando l'attaccante francese non aveva ancora comunicato la sua intenzione di restare al PSG Due mesi dopo, il mistero è stato risolto. La spiegazione di quel...Undiretto all'Uefa di Aleksander Ceferin quello lanciato dal presidente del Real Madrid che insieme a Barcellona enon vuole arrendersi all'idea di un campionato europeo alternativo ... Un messaggio di Mbappé ha fatto sognare i tifosi della Juve: adesso è tutto chiaro Allegri non è contento del mercato della Juventus e questo è cosa nota. I bianconeri fin qui si sono trovati impantanati in una serie di rinvii e rifiuti. Milan, Inter e Napoli invece, sono attivissim ...Rinnovo De Sciglio: il messaggio del terzino dopo l’ufficialità del prolungamento con la Juve fino al 2025 – FOTO È ufficiale il rinnovo di De Sciglio fino al 2025. La Juve ha annunciato il prolungame ...