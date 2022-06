Isola dei Famosi 2022, svelato il cachet stellare della partecipazione di Soleil Sorge (Di giovedì 16 giugno 2022) Soleil Sorge si è presentata all’Isola dei Famosi per una solo puntata insieme a Vera Gemma. L’ex gieffina si è resa protagonista di alcune prove che l’hanno vista trionfare sempre. La sua partecipazione è durata poco meno di una puntata, in quanto poi è salita sul primo aereo per tornare in Italia. Nonostante tutto ciò, la showgirl italo-americana avrebbe percepito un cachet a dir poco da capogiro, nettamente superiore rispetto alla sua compagna di avventura. Isola dei Famosi 2022: un super guadagno per Soleil Sorge Non ci sono dubbi che Soleil Sorge sia diventata un volto molto noto nel panorama Mediaset. L’ultima partecipazione ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 giugno 2022)si è presentata all’deiper una solo puntata insieme a Vera Gemma. L’ex gieffina si è resa protagonista di alcune prove che l’hanno vista trionfare sempre. La suaè durata poco meno di una puntata, in quanto poi è salita sul primo aereo per tornare in Italia. Nonostante tutto ciò, la showgirl italo-americana avrebbe percepito una dir poco da capogiro, nettamente superiore rispetto alla sua compagna di avventura.dei: un super guadagno perNon ci sono dubbi chesia diventata un volto molto noto nel panorama Mediaset. L’ultima...

