Ingrid Alexandra di Norvegia | tutto è pronto per «la cena delle regine»

(Di giovedì 16 giugno 2022) Seconda in linea di successione al trono dopo il padre Haakon, la principessa si prepara al «debutto» da royal con un gala in grande stile. Venerdì 17 giugno al Palazzo Reale di Oslo è atteso il gotha dell'aristocrazia europea per festeggiare i suoi 18 anni. E intanto impazza già il toto tiara: cosa indosserà la festeggiata?

Pubblicità

AMICA - La rivista moda donna

Questa trasferta la farà in compagnia di Alberto e l'occasione sono i 18 anni della Principessa, figlia primogenita del principe ereditario Haakon di Norvegia e della principessa ...Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta Iscriviti alla newsletterdi Norvegia, principessa top gun: vola a bordo di un caccia F - 16 X ... Mette Marit e Ingrid Alexandra di Norvegia: principesse no make up La principessa Ingrid Alexandra di Norvegia diventa maggiorenne Haakon e Mette-Marit, 20 anni fa il matrimonio che scandalizzò la Norvegia Victoria di Svezia e le altre regine di domani Per ricevere l ...Programmpunkte müssen online gebucht werden „In diesem Jahr handhaben wir das mit der Anmeldung allerdings etwas anders“, erklärt Tourismusbeauftragte Ingrid Schindler, „die einzelnen Programmpunkte ...