Inflazione | a maggio torna ad accelerare | al top da novembre 1990

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – A, dopo il rallentamento di aprile, l’adsalendo a un livello che non si registrava da. Lo rileva l’Istat a commento dei dati diffusi oggi. Accelera anche il ‘carrello della spesa’, a +6,7%, come non accadeva dal marzo 1986. Nello scorso mese si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,8% su base mensile e del 6,8% su base annua (da +6,0% del mese precedente); la stima preliminare era +6,9%, stando a quanto emerge dai dati definitivi diffusi oggi dall’Istat. L’accelerazione dell’su base tendenziale, dopo il rallentamento di aprile, si deve ai prezzi di diverse tipologie di prodotto e in particolare dei Beni ...