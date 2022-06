Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli scatenata agli Europei: in testa a metà qualifiche! Baldassarri insegue (Di giovedì 16 giugno 2022) Sofia Raffaeli ha illuminato la scena agli Europei 2022 di Ginnastica ritmica, comportandosi da assoluta protagonista sulla pedana di Tel Aviv (Israele). L’azzurra si è presentata a questa rassegna continentale da assoluta favorita della vigilia e nella prima metà delle qualificazioni ha semplicemente incantato dall’alto della sua classe cristallina, eseguendo due esercizi ai limiti della perfezione e premiati con due punteggi altisonanti. La 18enne marchigiana si è catapultata in una nuova dimensione al cerchio (36.150) e poi con la palla ha giganteggiato con ampia disinvoltura (33.700): a metà del turno preliminare sul giro completo è al comando col punteggio complessivo di 69.850. Domani l’azzurra tornerà in pedana per le prove con le clavette e con ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022)ha illuminato la scena2022 di, comportandosi da assoluta protagonista sulla pedana di Tel Aviv (Israele). L’azzurra si è presentata a questa rassegna continentale da assoluta favorita della vigilia e nella primadelle qualificazioni ha semplicemente incantato dall’alto della sua classe cristallina, eseguendo due esercizi ai limiti della perfezione e premiati con due punteggi altisonanti. La 18enne marchigiana si è catapultata in una nuova dimensione al cerchio (36.150) e poi con la palla ha giganteggiato con ampia disinvoltura (33.700): adel turno preliminare sul giro completo è al comando col punteggio complessivo di 69.850. Domani l’azzurra tornerà in pedana per le prove con le clavette e con ...

