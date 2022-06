George Russell lancia l’allarma in F1 | “Presto ci saranno incidenti…”

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il fenomeno del porpoising continua a gettare ombre oscure (e ben nitide) sul campione 2022 di Formula 1. I sobbalzi delle vetture,te a velocità supersoniche, preoccupano fortemente i piloti. Una delle scuderie più bersagliate da questo enorme problema è la Mercedes: Lewis Hamilton ha terminato il Gran Premio di Baku con la schiena spezzata dal dolore, mentrea fine gara ha esternato paura in vista del futuro. Il giovane inglese ha parlato di possibili incidenti nel futuro e questa preoccupazione sembra essere condivisa da diversi colleghi del paddock: la FIA interverrà? Le parole di“Penso che sia solo questione di tempo prima di assistere a un incidente importante. Molti di noi riescono a malapena a tenere la macchina in linea retta, a Baku affrontiamo le ...

In più per il sette volte campione del mondo ci sarà da tenere a bada la voglia di crescere e stupire del suo giovane compagno di squadraterzo a Baku quattro giorni fa. Il Gran Premio ...Limitatamente alle tribolazioni fisiche, tuttavia, il compagno di squadra di Hamilton,, non è sembrato così dolorante come il numero 44, pur compiendo lo stesso numero di giri e, ... George Russell, chi è il pilota Mercedes che batte sempre Hamilton George Russell ha parlato dell'attuale problema che vige in Formula 1 utilizzando parole piuttosto dure su cosa potrebbe ...Sul lunghissimo rettilineo principale della pista azera, infatti, sono stati tantissimi i piloti a soffrire dei rimbalzi causati dall’effetto suolo delle vetture. A lui e al suo team principal Toto Wo ...