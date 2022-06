Gazzetta – Inter, Asllani a un passo: il vice-Brozovic costerà 14 milioni (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-15 20:37:33 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Manca solo l’ufficialità per l’arrivo del giovane centrocampista albanese: all’Empoli andrà anche Satriano in prestito Manca l’ufficialità, ma Kristjan Asllani è praticamente un giocatore dell’Inter: a sbloccare l’affare l’ok di Satriano al prestito all’Empoli, con i toscani che puntano a una nuova operazione Pinamonti. Asllani arriva in prestito con obbligo di riscatto, per un affare complessivo da 14 milioni (4+10). Talento classe 2002, Asllani era una priorità di Marotta e Ausilio, che avevano come obiettivo primario quello di assicurare a Inzaghi un vero vice Brozovic, ruolo rimasto scoperto nella scorsa stagione e che è costato qualche punto nel periodo di assenza del ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-15 20:37:33 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della: Manca solo l’ufficialità per l’arrivo del giovane centrocampista albanese: all’Empoli andrà anche Satriano in prestito Manca l’ufficialità, ma Kristjanè praticamente un giocatore dell’: a sbloccare l’affare l’ok di Satriano al prestito all’Empoli, con i toscani che puntano a una nuova operazione Pinamonti.arriva in prestito con obbligo di riscatto, per un affare complessivo da 14(4+10). Talento classe 2002,era una priorità di Marotta e Ausilio, che avevano come obiettivo primario quello di assicurare a Inzaghi un vero, ruolo rimasto scoperto nella scorsa stagione e che è costato qualche punto nel periodo di assenza del ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Clamoroso: Inter-#Lukaku, ci siamo. Ecco tutti i dettagli #calciomercato - Gazzetta_it : #Lukaku, un leader che permette vari tipi di gioco, ecco perché è perfetto per Inzaghi - Gazzetta_it : #Dybala sposa l'#Inter: un quadriennale per lui. Decisiva anche mamma Alicia #calciomercato - sbronzocrypto : #Gazzetta del 28 luglio 2019. #Lukaku alla #Juventus #Dybala a #ManchesterUnited Ne è passata di acqua sotto i p… - giosonio : @Gazzetta_it è qualche giorno che non pubblicate notizie sull’Inter. Tuto a posto? -