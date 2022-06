Gabriel Garko a Marefestival Salina Premio Troisi

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ha fatto sognare intere generazioni col suo fascino e reso la fiction televisiva un genere molto apprezzato grazie a decine di ruoli:, divo indiscusso, sarà ospite di, dal 23 al 25 giugno, insieme con un parterre di star come Neri Parenti, Lunetta Savino, Paolo Conticini, Simona Izzo, Ricky Tognazzi e la madrina Maria Grazia Cucinotta. Tutto pronto per aprire il sipario sull`XI edizione che si preannuncia ricca di sorprese ed emozioni all`insegna della celebrazione del ricordo di Massimo, indimenticato artista che ha ispirato intere generazioni e ancora oggi rappresenta un significativo punto di riferimento nella comicità e nel cinema italiano.sarà protagonista della prima serata d`apertura ...

