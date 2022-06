Fabian Ruiz alla porta, De Laurentis gli ha promesso un anno in tribuna (Di giovedì 16 giugno 2022) Aurelio De Laurentis non cederà Ruiz a meno di 30 milioni, il suo agente al lavoro per trovare una squadra oppure il giocatore finirà in tribuna PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il rifiuto di firmare il rinnovo con il Napoli non è sceso al presidente De Laurentis, un uomo che difficilmente giunge a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Aurelio Denon cederàa meno di 30 milioni, il suo agente al lavoro per trovare una squadra oppure il giocatore finirà inPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il rifiuto di firmare il rinnovo con il Napoli non è sceso al presidente De, un uomo che difficilmente giunge a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

