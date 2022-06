Etruria, finisce la gogna per papà Boschi. Le lacrime di Maria Elena: "Un calvario" (Di giovedì 16 giugno 2022) Il processo sulle consulenze d'oro dell'istituto finisce con un flop: tutti assolti. L'ex ministra: "Ho pianto come una bambina" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Il processo sulle consulenze d'oro dell'istitutocon un flop: tutti assolti. L'ex ministra: "Ho pianto come una bambina"

Pubblicità

lucianonobili : “Assolto perché il fatto non sussiste”. Così finisce la vicenda Banca Etruria per Pier Luigi Boschi La fine di un i… - EzioMorassutti : RT @lucianonobili: “Assolto perché il fatto non sussiste”. Così finisce la vicenda Banca Etruria per Pier Luigi Boschi La fine di un incubo… - RemTeneVerbaSeq : RT @ConteZero76: L'assoluzione con formula piena per tutti gli imputati nel procedimento Etruria riapre il solito discorso: politici ed int… - BerniCurenai : Etruria, finisce la gogna per papà #Boschi. Le lacrime di Maria Elena: 'Un calvario' - biagini_andrea : @matteorenzi Finisce sempre nello stesso modo, Berlsuconi sempre assolto (o prescritto), MPS tutti assolti, Etruria… -