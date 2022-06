“Ero alcolizzata” L’ex GF Vip | tre anni sobria e una torta per festeggiare il traguardo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 giugno 2022) “Oggi festeggio. Sono 3che non bevo. Niente più bottiglie per me. Non un bicchiere, non un goccio , nulla. Non bevo perché ho capito di avere un problema e ho chiesto aiuto. In realtà io di avere un problema lo sapevo da, ci è voluto solo un po’ per fare la cosa giusta. E la cosa giusta era smettere. Non diminuire. Non bere di meno. Non fermarmi per un po’. Smettere”. Jane Alexander oggi,concorrente del Grande Fratello Vip festeggia un grande. Oggi Jane Alexander ha deciso di condividere con i suoi follower tredi sobrietà e lo ha fatto con tanto di foto edi compleanno, perché per lei questa è una rinascita da un periodo buio che l’ha fatta soffrire e rischiare di perdere tutto, anche la vita. Nel post delgieffina, in ...