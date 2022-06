È allerta siccità nel Lazio, l’Anbi: ‘Se non piove possibile un razionamento dell’acqua’ (Di giovedì 16 giugno 2022) È allerta siccità nel Lazio. Cento sessantadue i millilitri di pioggia caduti — lo scorso hanno furono più del doppio — e l’ultima precipitazione risale a quasi un mese fa. Dati che preoccupano, considerando che siamo appena alla metà del mese di giugno. Non è escluso che se entro i prossimi 10 giorni questo clima dovesse continuare l’acqua potrebbe venire razionalizzata. Leggi anche: siccità, nessun razionamento dell’acqua a Roma e Provincia: le parole di Zingaretti (video) siccità nel Lazio: l’allarme dell’Anbi Insomma, la situazione non è certo delle più rosee. A destare le maggiori preoccupazioni sono il Tevere e la zona dei Castelli Romani dove il livello di acqua dei laghi è ai minimi storici. Purtroppo la situazione è pressoché simile anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022) Ènel. Cento sessantadue i millilitri di pioggia caduti — lo scorso hanno furono più del doppio — e l’ultima precipitazione risale a quasi un mese fa. Dati che preoccupano, considerando che siamo appena alla metà del mese di giugno. Non è escluso che se entro i prossimi 10 giorni questo clima dovesse continuare l’acqua potrebbe venire razionalizzata. Leggi anche:, nessundell’acqua a Roma e Provincia: le parole di Zingaretti (video)nel: l’allarme delInsomma, la situazione non è certo delle più rosee. A destare le maggiori preoccupazioni sono il Tevere e la zona dei Castelli Romani dove il livello di acqua dei laghi è ai minimi storici. Purtroppo la situazione è pressoché simile anche ...

