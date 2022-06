Draghi dopo l’incontro con Zelensky a Kiev: «Sì alla pace, ma l’Ucraina deve potersi difendere» (Di giovedì 16 giugno 2022) «Il messaggio più importante della nostra visita è che l’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione europea, vuole che abbia lo status di candidato e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio europeo. Zelensky sa che è una strada da percorrere, non solo un passo». Queste le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa a Kiev, al termine dell’incontro con il presidente ucraino e gli altri leader europei. «Siamo qui per portare sostegno incondizionato al popolo ucraino. Un popolo che si è fatto esercito per respingere l’aggressione della Russia e vivere in libertà. E l’Europa deve avere lo stesso coraggio che ha avuto Zelensky», ha aggiunto il premier, ricordando la «straordinaria unità» mostrata dall’Unione europea nel sostenere ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) «Il messaggio più importante della nostra visita è che l’Italia vuolenell’Unione europea, vuole che abbia lo status di candidato e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio europeo.sa che è una strada da percorrere, non solo un passo». Queste le parole del presidente del Consiglio Marionella conferenza stampa a, al termine delcon il presidente ucraino e gli altri leader europei. «Siamo qui per portare sostegno incondizionato al popolo ucraino. Un popolo che si è fatto esercito per respingere l’aggressione della Russia e vivere in libertà. E l’Europaavere lo stesso coraggio che ha avuto», ha aggiunto il premier, ricordando la «straordinaria unità» mostrata dall’Unione europea nel sostenere ...

