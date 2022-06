Deulofeu al Napoli l’ora della verità | affare in chiusura | cifre e bonus

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ilsi mette all’opera sul calciomercato in vista di un campagna abbonamenti che comincerà con ogni probabilità a fine mese. Servono colpi per migliorare la rosa di Luciano Spalletti, che già ha dovuto perdere Insigne e sta per perdere Mertens. Ma servono colpi anche per entusiasmare una piazza che contesta De Laurentiis ed è sempre più scettica sulle manovre di mercato del presidente. Ilpuntae spera di racchiudere in questosia le esigenze di campo che di marketing. Lo spagnolo ha già un accordo con la società azzurra, ma non c’è ancora lacon l’Udinese. Fino ad ora si è tentennato anche per comprendere il futuro di Mertens e capire quello di Ounas e Politano. Calciomercato:alSi parte allora dall’intesa ...