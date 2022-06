Da nord a sud sono quasi 400 le 'dog-beach' (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - “In via generale, la presenza dei cani sulla spiaggia libera è consentita sempre, rispettando l'obbligo di utilizzo del guinzaglio e/o della museruola ove previsto, a meno che un'ordinanza comunale o regionale non lo impedisca”. Questo dice in sintesi la norma, tuttavia non manca il vicino d'ombrellone che sbuffa per la presenza dell'animale, ancorché al guinzaglio, accanto o l'insofferenza di chi non sopporta gli animali sulla spiaggia o comunque non li sopporta affatto, indipendentemente dal luogo. O perché abbaiano oppure perché sotterrano i propri bisogni ovunque o perché sempre in agguato, pronti a raccogliere la pallina del tamburello che cade o ad affrontarsi con altri simili. Ecco, allora, che nascono gli spazi appositi: i “dog beach”. Recinti in legno, come alla Feniglia di Orbetello, lato Ansedonia, più o meno attrezzati, con ombrellone all'interno, ... Leggi su agi (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - “In via generale, la presenza dei cani sulla spiaggia libera è consentita sempre, rispettando l'obbligo di utilizzo del guinzaglio e/o della museruola ove previsto, a meno che un'ordinanza comunale o regionale non lo impedisca”. Questo dice in sintesi la norma, tuttavia non manca il vicino d'ombrellone che sbuffa per la presenza dell'animale, ancorché al guinzaglio, accanto o l'insofferenza di chi non sopporta gli animali sulla spiaggia o comunque non li sopporta affatto, indipendentemente dal luogo. O perché abbaiano oppure perché sotterrano i propri bisogni ovunque o perché sempre in agguato, pronti a raccogliere la pallina del tamburello che cade o ad affrontarsi con altri simili. Ecco, allora, che nascono gli spazi appositi: i “dog”. Recinti in legno, come alla Feniglia di Orbetello, lato Ansedonia, più o meno attrezzati, con ombrellone all'interno, ...

