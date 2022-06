Corea Nord: focolaio malattie infettive, Kim invia medicine (Di giovedì 16 giugno 2022) La Corea del Nord ha segnalato lo scoppio di un'epidemia intestinale non meglio identificata, che potrebbe aumentare le tensioni sul sistema sanitario del Paese alle prese con una grave ondata di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Ladelha segnalato lo scoppio di un'epidemia intestinale non meglio identificata, che potrebbe aumentare le tensioni sul sistema sanitario del Paese alle prese con una grave ondata di ...

Pubblicità

santegidionews : La persecuzione globale dei cristiani. Si muore perché cattolici in Indonesia, India, Corea del Nord, Iraq, Siria,… - amorebruna48 : RT @santegidionews: La persecuzione globale dei cristiani. Si muore perché cattolici in Indonesia, India, Corea del Nord, Iraq, Siria, Egit… - ErnestoFantoni : @MediasetTgcom24 Anche la Bielorussia ? La Cina ? La Corea del Nord ? La Bolivia ? Ecc ecc ? - 15ghost6 : RT @Laudantes: Ho letto l'ennesima cazzata su Sarri-Juve. Qui qualcuno non si rende conto che: -a Torino nel 2020 avevamo 3 allenatori a… - SergioCamillo85 : @gironi_camilla @CesareBarberis @OsservatorioRus ????? sempre più Corea del Nord stanno diventando -