Chef in camicia al Fuorisalone: un successo da 40mila visitatori (Di giovedì 16 giugno 2022) Chef in camicia ha progettato "The Square", la grande attività field che ha permesso di tornare a vivere la community durante la Design Week Dal 6 al 12 giugno la Design Week è tornata a popolare piazze, cortili, vie e locali di Milano con installazioni, mostre a cielo aperto, ma soprattutto con moltissimi eventi. Nella settimana milanese più cool Chef in camicia, la food company del gruppo OneDay, ha progettato e realizzato The Square, un'iconica food court allestita al Ride di Milano che per sette giorni ha ospitato show cooking, master class, aperitivi a tema, dj set e moltissime attività con i partner coinvolti. The Square è la più grande attività field che sia stata realizzata da un media food; l'obiettivo era intercettare, incontrare e coinvolgere la propria community con attività pensate ad hoc per il target ...

