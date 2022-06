Cellulite addio: i 5 regole che funzionano veramente (Di giovedì 16 giugno 2022) La Cellulite rappresenta un disagio antiestetico che infastidisce moltissime persone, soprattutto donne. Ecco come porvi rimedio. Quando parliamo della Cellulite, facciamo riferimento ad un accumulo di grasso e adiposità in determinate zone del corpo. Generalmente, le parti interessate sono per lo più glutei e gambe, ma può presentarsi anche sulle braccia e sull’addome. Inoltre, facciamo riferimento ad un problema quasi riservato al genere femminile. E’ davvero difficile incontrare una donna che possa affermare di non aver combattuto con la ritenzione idrica e la pelle a buccia d’arancia. Cellulite (Pexels)Ci teniamo inoltre a sfatare un mito: la Cellulite non può sparire completamente, in quanto fa parte della morfologia del corpo femminile. Per ridurla drasticamente, bisognerebbe svolgere ... Leggi su formatonews (Di giovedì 16 giugno 2022) Larappresenta un disagio antiestetico che infastidisce moltissime persone, soprattutto donne. Ecco come porvi rimedio. Quando parliamo della, facciamo riferimento ad un accumulo di grasso e adiposità in determinate zone del corpo. Generalmente, le parti interessate sono per lo più glutei e gambe, ma può presentarsi anche sulle braccia e sull’addome. Inoltre, facciamo riferimento ad un problema quasi riservato al genere femminile. E’ davvero difficile incontrare una donna che possa affermare di non aver combattuto con la ritenzione idrica e la pelle a buccia d’arancia.(Pexels)Ci teniamo inoltre a sfatare un mito: lanon può sparire completamente, in quanto fa parte della morfologia del corpo femminile. Per ridurla drasticamente, bisognerebbe svolgere ...

Pubblicità

Gra_zie_lla : RT @BriocheSalata: Sia messo agli atti che, per la prima volta nella vita, sabato, all’addio al nubilato, metterò anch’io gli shorts, come… - ____SiRvia : RT @BriocheSalata: Sia messo agli atti che, per la prima volta nella vita, sabato, all’addio al nubilato, metterò anch’io gli shorts, come… - BriocheSalata : Sia messo agli atti che, per la prima volta nella vita, sabato, all’addio al nubilato, metterò anch’io gli shorts,… - il_nettare : Parola d'ordine: ‹?gon·fià·re› Pratico succo da diluire in un bicchier d'acqua! Estratti naturali per dire addio a… -