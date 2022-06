Bradicardia nel neonato | cos’è e quando preoccuparsi

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il cuore dei neonati batte a una velocità diversa dalla nostra e, come spesso accade con i piccoli, le variazioni nella frequenza possono spaventare molto i neogenitori. Lanel, ovvero il rallentamento dei battiti, può essere un fenomeno fisiologico o essere il sintomo di una patologia in corso: vediamo quali sono le cause epuò destare preoccupazione. Cosa si intende per? Dal greco “bradus” – (cuore) lento – si definisceuna frequenza cardiaca più bassa del limite inferiore di riferimento per l’età del soggetto. In generale, i bambini hanno una frequenza cardiaca più veloce rispetto agli adulti e i bambini prematuri hanno una frequenza cardiaca più veloce rispetto ai bambini a termine. Pertanto, una frequenza cardiaca considerata normale per un ...