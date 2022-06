Bibbia | le frasi sul matrimonio più belle e commoventi

(Di giovedì 16 giugno 2022) Laoffre numerose riflessioni esul, alcune molto. In questo testo religioso si possono trovare tantissimi passi dedicati all’amore eterno e alla volontà di unirsi a qualcuno per sempre, pronunciando il fatidico “sì”. Ilè un momento magico per tantissime persone. Il giorno in cui viene coronato un sogno e ci si dona completamente alla propria anima gemella. Una festa da vivere insieme ad amici e parenti e da ricordare per sempre, ma anche una scelta dal significato profondo. Laoffre numerosi spunti di riflessione riguardo l’importanza delle nozze, tantee aforismi da leggere e da conservare, da regalare agli sposi o da pronunciare il giorno del proprio. Su ...

Pubblicità

ferrantelli94 : RT @EwtnItalia: Il Vangelo di oggi è di Matteo 6,1-6.16-18. . Ti piacciono le frasi che prendiamo giornalmente dal Vangelo? Vienici a trova… - EwtnItalia : Il Vangelo di oggi è di Matteo 6,1-6.16-18. . Ti piacciono le frasi che prendiamo giornalmente dal Vangelo? Vienici… -

Famiglia Cristiana

Certo, non mancano anche nellache riflettono la visione greca, come appare spesso nel Libro della Sapienza, composto in epoca greco - romana, che esalta l'immortalità dell'anima giusta ...Dalla Corea del Nord all'Iraq, dalla Cina alla Nigeria, chi vuole pregare liberamente lasi ...il coraggio di parlare chiaramente di genocidio contro i cristiani e non si nasconda dietro... PSYCHÊ: anima, persona, vita A ridosso del giorno in cui si celebrerà il Pride, una frase choc di un prete scatena le reazioni negli Stati Uniti. In una chiesa battista del Texas (che molti considerano ...Tutto nasce da una frase della loro nuova canzone, Giovani Wannabe, che parla della Bibbia e che ha fatto storcere il naso a Don Alberto e non solo. “A un certo punto dice: ‘Sulle tue gambe ho letto ...