Barbie | l' aspetto di Ryan Gosling divide i fan | Un Ken 40enne è una follia

Ryan Gosling sfoggia capelli biondi ossigenati e un'abbronzatura discutibile nelle prime foto del film su Barbie, ma non tutti i fan sono favorevoli al casting dell'attore e al suo Ken quarantenne. Warner Bros ha diffuso la prima foto di Ryan Gosling nei panni di Ken in Barbie, suscitando reazioni controverse da parte degli estimatori dell'attore. in molti puntano il dito sulla scelta di una star quarantenne per il personaggio di Ken. Barbie, scritto e diretto da Greta Gerwig vedrà Ryan Gosling nei panni dell'iconica bambola Ken, compagno di Narbie, che qui ha il volto di Margot Robbie. Nel cast anche America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Saoirse Ronan e Will Ferrell. Ieri Warner Bros ha svelato il look di Ken in una foto che ritrae

