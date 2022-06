ATP Queen’s 2022, Matteo Berrettini: “Un match molto duro, adoro giocare sull’erba!” (Di giovedì 16 giugno 2022) Con tanta caparbietà. Matteo Berrettini la spunta e in rimonta batte un coriaceo Denis Kudla negli ottavi di finale dell’ATP del Queen’s. Sull’erba di Londra (Gran Bretagna), l’azzurro l’ha spuntata dopo 2 ore e 46 minuti di partita con lo score 3-6 7-6 (5) 6-4, non brillando come in altre circostanze, ma trovando comunque le energie dentro di sé per piegare il proprio avversario. Si tratta dell’ottava vittoria su otto match disputati quest’anno su tale superficie e della 17ma negli ultimi 18 incontri affrontati. Citando altri dati riportati dal collega di SuperTennis Giorgio Spalluto, per l’azzurro è il sesto quarto di finale negli ultimi sette tornei giocati sul grass. “E’ stato un match molto difficile, ci conosciamo molto bene, ma ogni sfida con lui è diversa. Sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Con tanta caparbietà.la spunta e in rimonta batte un coriaceo Denis Kudla negli ottavi di finale dell’ATP del. Sull’erba di Londra (Gran Bretagna), l’azzurro l’ha spuntata dopo 2 ore e 46 minuti di partita con lo score 3-6 7-6 (5) 6-4, non brillando come in altre circostanze, ma trovando comunque le energie dentro di sé per piegare il proprio avversario. Si tratta dell’ottava vittoria su ottodisputati quest’anno su tale superficie e della 17ma negli ultimi 18 incontri affrontati. Citando altri dati riportati dal collega di SuperTennis Giorgio Spalluto, per l’azzurro è il sesto quarto di finale negli ultimi sette tornei giocati sul grass. “E’ stato undifficile, ci conosciamobene, ma ogni sfida con lui è diversa. Sono ...

