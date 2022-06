Amber Heard rivela: "So di non essere una vittima perfetta, ma ho detto la verità" (Di giovedì 16 giugno 2022) Amber Heard ha paura di essere nuovamente citata in giudizio da Johnny Depp, anche se ha ammesso di non provare alcun rancore, e ha dichiarato: 'So di non essere una vittima perfetta'. Durante la sua intervista più recente, Amber Heard ha detto di comprendere perfettamente perché la giuria non le ha creduto, ammettendo di non essere una vittima perfetta e aggiungendo anche che teme di essere citata in giudizio una seconda volta da Johnny Depp. Tutte queste rivelazioni fanno parte dell'intervista esclusiva della Heard con Savannah Guthrie di NBC News, la prima dopo il processo per diffamazione di alto profilo tra le due ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 giugno 2022)ha paura dinuovamente citata in giudizio da Johnny Depp, anche se ha ammesso di non provare alcun rancore, e ha dichiarato: 'So di nonuna'. Durante la sua intervista più recente,hadi comprenderemente perché la giuria non le ha creduto, ammettendo di nonunae aggiungendo anche che teme dicitata in giudizio una seconda volta da Johnny Depp. Tutte questezioni fanno parte dell'intervista esclusiva dellacon Savannah Guthrie di NBC News, la prima dopo il processo per diffamazione di alto profilo tra le due ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Johnny Depp sarebbe pronto a rinunciare ai milioni di dollari che Amber Heard gli deve in risarcimento se lei rinun… - syren1d : @haloxserr ?? è come Amber Heard - larenait : Attrice a Nbc: «temo che possa farmi di nuovo causa» - DioBenedicaMe : Un giurato ha commentato la testimonianza di Amber Heard come un tiktoker qualsiasi, con la superficialità di un de… - mimmu76 : Amber Heard ha dichiarato in un’intervista di amare ancora Johnny Depp…ah certo certo come quando io credevo a babbo natale -