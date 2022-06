Allegri mette le ali alla Juventus: per i bookie Kostic si avvicina, Berardi e Di Maria piste calde (Di giovedì 16 giugno 2022) Massimiliano Allegri, dopo gli "zeru tituli" dell'aultima stagione, sa che l'anno prossimo dovrà arrivare almeno un... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Massimiliano, dopo gli "zeru tituli" dell'aultima stagione, sa che l'anno prossimo dovrà arrivare almeno un...

Pubblicità

sportli26181512 : Allegri mette le ali alla Juventus: per i bookie Kostic si avvicina, Berardi e Di Maria piste calde: Massimiliano A… - RedJoseph96 : RT @__grazy87: @anima_juventina Simeone qualcosa in più di Allegri in fase offensiva ce la mette - calciomercato_m : MERCATO - Allegri mette le ali alla Juventus: per i bookie Kostic si avvicina, Berardi e Di Maria piste calde… - juve_magazine : MERCATO - Allegri mette le ali alla Juventus: per i bookie Kostic si avvicina, Berardi e Di Maria piste calde - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Allegri mette le ali alla Juventus: per i bookie Kostic si avvicina, Berardi e Di Maria piste calde https://t… -