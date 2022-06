Vincenzo Figliolia | il sindaco di Pozzuoli accusato di aver fatto sesso in Comune in cambio di buoni spesa

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ildi, appena rieletto in consiglio con 1948 preferenze ed esponente del Partito Democratico, è indagato per concussione e peculato. Secondo gli inquirenti avrebbe consegnato a una donnaCovid 19 indi prestazioni sessuali. Che sarebbero state consumate nel suo ufficio in. L’edizione napoletana di Repubblica spiega che la circostanza emerge dagli atti depositati all’udienza di Riesame che si è celebrata ieri dopo le perquisizioni disposte alla fine di aprile. I pm Stefano Capuano e Immacolata Sica hanno deciso di aprire su questa vicenda un altro fascicolo rispetto al filone principale d’indagine. Gli elementi di prova raccolti a carico disono le registrazioni ...

Sarà ballottaggio a Pozzuoli (Napoli) tra Paolo Ismeno e Luigi Manzoni, entrambi espressione del centrosinistra che ha governato per dieci anni con(al secondo mandato consecutivo, ...Secondo gli inquirenti, il sindaco uscente avrebbe fatto sesso con una donna in ristrettezze economiche in cambio di buoni spesa Covid-19 ...Pozzuoli, accuse shock al sindaco Figliolia: rapporti sessuali in ufficio con una concittadina in evidente stato di difficoltà economica ...