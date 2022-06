ULTIM’ORA – Multiproprietà | c’è la decisione sul ricorso dei De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 giugno 2022) In giornata era attesa lafinale della Corte Federale D’Appello in merito aldella famiglia Desul caso. I due patron di Napoli e Bari, in particolare, contestano la legittimità della nuova norma che prevede il divieto di essere proprietari di più di una società professionistica entro la stagione 2024-2025. Proprio in queste ore, è arrivata laufficiale, di seguito riportata: “La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto ilpresentato da Aurelio e Luigi Deavverso ladel Tribunale FederaleNazionale, che lo scorso 4 maggio aveva rigettato ildei presidenti di Napoli e Bari aventead oggetto ...