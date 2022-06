Totti svela: “Dybala sarebbe venuto alla Roma, so io come è andata” (Di mercoledì 15 giugno 2022) La bandiera giallorossa è così intervenuta ai microfoni di Sky Sport durante l’inaugurazione del centro sportivo Bruno Conti: Sono maturi i tempi per un tuo ritorno alla Roma?“Non saprei, ognuno ha il suo modo di lavorare ed è rispettabilissimo. Stanno facendo un ottimo lavoro e se ne vedono i frutti”.Zanetti è stato più bravo di te a convincere Dybala?“Non mi esprimo”. come mai?“Perché so com’è andata. Sono tutt’ora in contatto col giocatore ma penso che ormai sia finita. Purtroppo non dipende solo da Paulo altrimenti ci sarebbero state più possibilità”. Successivamente l’ex capitano della Roma ha risposto ad alcune domande in merito alla Nazionale: Quanto deve crescere la Nazionale?“Ancora tanto se vuole ottenere risultati importanti. ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) La bandiera giallorossa è così intervenuta ai microfoni di Sky Sport durante l’inaugurazione del centro sportivo Bruno Conti: Sono maturi i tempi per un tuo ritorno?“Non saprei, ognuno ha il suo modo di lavorare ed è rispettabilissimo. Stanno facendo un ottimo lavoro e se ne vedono i frutti”.Zanetti è stato più bravo di te a convincere?“Non mi esprimo”.mai?“Perché so com’è. Sono tutt’ora in contatto col giocatore ma penso che ormai sia finita. Purtroppo non dipende solo da Paulo altrimenti ciro state più possibilità”. Successivamente l’ex capitano dellaha risposto ad alcune domande in meritoNazionale: Quanto deve crescere la Nazionale?“Ancora tanto se vuole ottenere risultati importanti. ...

