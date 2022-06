The Dropout, Jared Leto su Elizabeth Holmes: "Persona intelligente, è stato bello conoscerla" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Jared Leto ha ricordato l'incontro con Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos, accusata di frode e interpretata da Amanda Seyfried nella serie The Dropout. Jared Leto ha raccontato di essere rimasto in contatto con Elizabeth Holmes, controverso Personaggio la cui storia è al centro della serie The Dropout, spiegando come non sempre le persone siano solo una singola cosa nella vita reale. Quest'anno, Jared Leto ha interpretato il fondatore di WeWork Adam Neumann nella serie WeCrashed di AppleTV+, ma il vincitore dell'Oscar ha recentemente raccontato che nella vita reale ha avuto una connessione con un altro titano della tecnologia della Silicon Valley, ovvero ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022)ha ricordato l'incontro con, fondatrice di Theranos, accusata di frode e interpretata da Amanda Seyfried nella serie Theha raccontato di essere rimasto in contatto con, controversoggio la cui storia è al centro della serie The, spiegando come non sempre le persone siano solo una singola cosa nella vita reale. Quest'anno,ha interpretato il fondatore di WeWork Adam Neumann nella serie WeCrashed di AppleTV+, ma il vincitore dell'Oscar ha recentemente raccontato che nella vita reale ha avuto una connessione con un altro titano della tecnologia della Silicon Valley, ovvero ...

Pubblicità

etamatheus : Marquei como visto The Dropout - 1x2 - Satori - GennaroSerra : Mi sto vedendo la serie The Dropout. AdL via da Napoli. - plutoniss : Vista scena allucinante nella 1x02 di The Dropout con Temperature in sottofondo - bennyxx9 : Suppongo sia il film con JLaw su Elizabeth Holmes vi dirò dopo aver visto The Dropout e aver preso femiliarità con… - seriestvfilm : @Cangius Si avevo aspettative in realtà perché a me piace anche il trash, il problema è che questo non è neanche tr… -