Stati Uniti, la Federal Reserve alza i tassi dello 0,75%. Non accadeva dal 1994. “Vogliamo riportare l’inflazione al 2%” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Via libera della Fed al maggiore rialzo dei tassi di interesse dal 1994 per cercare frenare un’inflazione schizzata ai massimi da 40 anni. La banca centrale americana ha alzato il costo del denaro dello 0,75% portandolo in una forchetta fra l’1,50 e l’1,75%. E prevede che alla fine dell’anno i tassi saranno intorno al 3,4%, lasciando così intravedere una serie di rialzi aggressivi – almeno dello 0,50% – a tutte le riunioni. “Non stiamo cercando di indurre alcuna recessione”, ha assicurato Jerome Powell spiegando la maxi-stretta che in luglio, probabilmente, sarà seguita da una mossa altrettanto aggressiva. Per il prossimo mese, ha ammesso il presidente della banca centrale statunitense, sul tavolo ci sono le “ipotesi di un rialzo da mezzo punto o dello 0,75%. Ci stiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Via libera della Fed al maggiore rialzo deidi interesse dalper cercare frenare un’inflazione schizzata ai massimi da 40 anni. La banca centrale americana hato il costo del denaro0,75% portandolo in una forchetta fra l’1,50 e l’1,75%. E prevede che alla fine dell’anno isaranno intorno al 3,4%, lasciando così intravedere una serie di rialzi aggressivi – almeno0,50% – a tutte le riunioni. “Non stiamo cercando di indurre alcuna recessione”, ha assicurato Jerome Powell spiegando la maxi-stretta che in luglio, probabilmente, sarà seguita da una mossa altrettanto aggressiva. Per il prossimo mese, ha ammesso il presidente della banca centrale statunitense, sul tavolo ci sono le “ipotesi di un rialzo da mezzo punto o0,75%. Ci stiamo ...

