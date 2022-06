Squid Game, la serie tv diventa un reality: 456 concorrenti e montepremi da 4 milioni. Come partecipare (Di mercoledì 15 giugno 2022) La serie più vista da Netflix diventa un reality. Ebbene sì, Squid Game diventerà un gioco reale. L'iconico Game mortale portato al successo dalla serie coreana, che ha tenuto incollati al televisore ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lapiù vista da Netflixun. Ebbene sì,diventerà un gioco reale. L'iconicomortale portato al successo dallacoreana, che ha tenuto incollati al televisore ...

Pubblicità

trash_italiano : Netflix annuncia 'Squid Game: The Challenge', un reality show basato sulla celebre serie composto da 10 puntate. 45… - NetflixIT : Ti va di fare un gioco con noi? ?? Se parli inglese fluentemente, partecipa a Squid Game: The Challenge su… - NetflixIT : Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 - flazia24 : RT @NetflixIT: Ti va di fare un gioco con noi? ?? Se parli inglese fluentemente, partecipa a Squid Game: The Challenge su - pro_teina : Entro su tiktok e la primissima cosa che vedo è l’annuncio della seconda (+terza) stagione di sweet home ???? subito… -