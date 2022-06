Sondaggi politici 15 giugno: un partito sprofonda (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gli ultimi Sondaggi politici hanno evidenziato le percentuali di gradimento degli italiani a livello elettorale: un partito è sprofondato Ieri sera, durante il tg di La 7 condotto da Enrico Mentana, sono stati pubblicati i Sondaggi elettorali di SWG, che evidenziano le preferenze degli italiani se si decidesse di andare alle urne in questo momento. Scheda elettorale (Getty Images)In base dunque a questi Sondaggi, che va specificato non prendono i considerazione le elezioni comunali che vi sono state recentemente, il partito maggiormente votato è quello di Giorgia Meloni. Infatti con ben il 22,8% delle preferenze Fratelli d’Italia, si trova in vetta della classifica, con un aumento di circa lo 0,2%, rispetto ai precedenti Sondaggi. Al ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gli ultimihanno evidenziato le percentuali di gradimento degli italiani a livello elettorale: unto Ieri sera, durante il tg di La 7 condotto da Enrico Mentana, sono stati pubblicati ielettorali di SWG, che evidenziano le preferenze degli italiani se si decidesse di andare alle urne in questo momento. Scheda elettorale (Getty Images)In base dunque a questi, che va specificato non prendono i considerazione le elezioni comunali che vi sono state recentemente, ilmaggiormente votato è quello di Giorgia Meloni. Infatti con ben il 22,8% delle preferenze Fratelli d’Italia, si trova in vetta della classifica, con un aumento di circa lo 0,2%, rispetto ai precedenti. Al ...

