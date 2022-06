Sollevamento pesi, Mondiali Youth 2022: Iacopo Falsinotti è argento nei -81 kg! Primo podio azzurro in Messico (Di mercoledì 15 giugno 2022) Arriva in extremis, all’ultimo tentativo utile, la prima medaglia dell’Italia ai Campionati Mondiali Youth di Sollevamento pesi 2022, rassegna iridata riservata agli atleti Under 17 in corso di svolgimento fino a sabato 18 giugno in quel di León (in Messico). Iacopo Falsinotti ha infatti conquistato un prezioso argento di totale nella categoria maschile fino a 81 kg con una misura complessiva di 293 kg, lontana comunque nove chili dal suo primato nazionale giovanile. Il toscano classe 2005 ha preceduto sul podio mondiale il padrone di casa messicano Ihann Enrique Barreras Carmona, bronzo con 280 kg (119+161), mentre non ha potuto nulla contro il dominatore kazako Denis Poluboyarinov, capace di imporsi con 323 kg nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Arriva in extremis, all’ultimo tentativo utile, la prima medaglia dell’Italia ai Campionatidi, rassegna iridata riservata agli atleti Under 17 in corso di svolgimento fino a sabato 18 giugno in quel di León (in).ha infatti conquistato un preziosodi totale nella categoria maschile fino a 81 kg con una misura complessiva di 293 kg, lontana comunque nove chili dal suo primato nazionale giovanile. Il toscano classe 2005 ha preceduto sulmondiale il padrone di casa messicano Ihann Enrique Barreras Carmona, bronzo con 280 kg (119+161), mentre non ha potuto nulla contro il dominatore kazako Denis Poluboyarinov, capace di imporsi con 323 kg nel ...

