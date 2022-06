(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il pubblico ministero svizzero ha chiesto nell'udienza odierna 20dicon la condizionale per i due imputati Seppe Michele, convocati in aula per rispondere delle ...

In particolare a finire sotto la lente d'ingrandimento è un pagamento di 2 milioni di franchi (più 229mila in tasse), che laha destinato all'ex presidente della Uefa Platini. Il procuratore ha ...Al Tribunale penale federale (TPF), il Ministero pubblico della Confederazione ha chiesto una pena detentiva con la condizionale di un anno e otto mesi sia per l'ex presidente dellaJoseph Blatter che per l'ex presidente della UEFA Michel Platini. Quest'ultimo dovrebbe inoltre pagare un indennizzo di circa 2,2 milioni di franchi. I due ex dirigenti del calcio internazionale ... Processo Fifa: l'accusa chiede 20 mesi di reclusione per Blatter e Platini Il processo dura ancora fino al 22 giugno; la prossima udienza è in programma domattina con l'arringa della FIFA quale accusatrice privata. La sentenza è attesa per l'8 luglio. Blatter e Platini ...Roma, 15 giu. (Adnkronos) - I pubblici ministeri svizzeri hanno chiesto per l'ex presidente della Fifa Joseph Blatter e all'ex numero uno della Uefa Michel Platini di scontare una pena detentiva ...