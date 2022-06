Pnrr: governo rafforza il tracciamento antimafia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - rafforzato il tracciamento antimafia degli investimenti inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministero dell'Interno ha inviato alle Prefetture una circolare che richiama la strategia di prevenzione a livello centrale dell'Organismo permanente di analisi e monitoraggio sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, istituito presso la direzione centrale della Polizia Criminale del dipartimento della Pubblica Sicurezza. E' quanto si apprende da palazzo Chigi. Nel documento si conferma la centralità della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia (Bdna) per assicurare adeguata tutela degli investimenti del Pnrr dalle aggressioni criminali: si tratta di uno strumento che, con il suo continuo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) -to ildegli investimenti inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministero dell'Interno ha inviato alle Prefetture una circolare che richiama la strategia di prevenzione a livello centrale dell'Organismo permanente di analisi e monitoraggio sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, istituito presso la direzione centrale della Polizia Criminale del dipartimento della Pubblica Sicurezza. E' quanto si apprende da palazzo Chigi. Nel documento si conferma la centralità della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione(Bdna) per assicurare adeguata tutela degli investimenti deldalle aggressioni criminali: si tratta di uno strumento che, con il suo continuo ...

