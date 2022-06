"Perché non sei diventato ministro": l'umiliazione, Sallusti sbatte la verità in faccia a Di Battista | Video (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Ho fatto delle rinunce importanti, ho più volte rifiutato di fare il ministro”. Parole di Alessandro Di Battista, che a DiMartedì - la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris - sono state contestate apertamente da Alessandro Sallusti. “No, non l'hanno voluta da ministro - ha precisato il direttore di Libero - ce l'ha appena detto che Beppe Grillo le ha preferito altre persone”. “Invece me lo hanno chiesto diverse volte, è male informato”, ha replicato Di Battista. “Una volta mi dissero di fare il ministro ma doveva farlo anche la Boschi: io con Renzi il ministro non lo faccio mai, lo sanno tutti”, ha aggiunto l'ex grillino, che ha vissuto una serata difficile, dato che le sue affermazioni sono state spesso confutate. “C'è un paese che chiede ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Ho fatto delle rinunce importanti, ho più volte rifiutato di fare il”. Parole di Alessandro Di, che a DiMartedì - la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris - sono state contestate apertamente da Alessandro. “No, non l'hanno voluta da- ha precisato il direttore di Libero - ce l'ha appena detto che Beppe Grillo le ha preferito altre persone”. “Invece me lo hanno chiesto diverse volte, è male informato”, ha replicato Di. “Una volta mi dissero di fare ilma doveva farlo anche la Boschi: io con Renzi ilnon lo faccio mai, lo sanno tutti”, ha aggiunto l'ex grillino, che ha vissuto una serata difficile, dato che le sue affermazioni sono state spesso confutate. “C'è un paese che chiede ...

Pubblicità

mengonimarco : Fosse l'ultima frase che canto sai A strapparmi la gola, non soffrirei Perché solo nel frastuono cambia un uomo V… - CarloCalenda : Perché hanno inquinato l’Italia con: la competenza non conta; l’istruzione neanche; si può vivere di sussidi; non c… - caritas_milano : 'Senza un giusto #salario e un giusto #orariolavorativo, si creano nuove forme di #schiavitù, subite da persone ch… - nonsonofilo_ : @matvisions si perché non ti seguo e l'ho trovato - gixavis : RT @blackeyedmarti: Ti ho detto che non posso stare senza di te Che manderei tutto a fanculo senza di te Senza di te ho la nostalgia Perché… -