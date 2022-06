Perché alcune persone hanno iniziato a fare la doccia con l’intimo addosso (Di mercoledì 15 giugno 2022) alcune persone hanno cominciato a fare la doccia con l’intimo addosso. Un’altra moda del momento o qualcosa di più? In realtà questa scelta l”apparenza insensata ha una ragione profonda, che ha a che fare con la tutela dell’ambiente (e con il risparmio in bolletta). Per risparmiare acqua, infatti, alcune persone hanno pensato di prendere due piccioni con una fava: farsi la doccia con l’intimo addosso in modo da abbassare i costi del lavaggio dei capi in lavatrice o a mano. Si tratta chiaramente di una misura estrema, ma che sta diventando sempre più comune, soprattutto tra i cosiddetti “frugaller”, ovvero coloro che vivono nell’estrema frugalità, ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 15 giugno 2022)cominciato alacon. Un’altra moda del momento o qualcosa di più? In realtà questa scelta l”apparenza insensata ha una ragione profonda, che ha a checon la tutela dell’ambiente (e con il risparmio in bolletta). Per risparmiare acqua, infatti,pensato di prendere due piccioni con una fava: farsi laconin modo da abbassare i costi del lavaggio dei capi in lavatrice o a mano. Si tratta chiaramente di una misura estrema, ma che sta diventando sempre più comune, soprattutto tra i cosiddetti “frugaller”, ovvero coloro che vivono nell’estrema frugalità, ...

