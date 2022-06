Pensione opzione donna: richiesta, penalizzazione e diritto (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'opzione donna non è fruibile, al momento, da chi compie i 58 anni nel 2022. Vediamo perchè. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'non è fruibile, al momento, da chi compie i 58 anni nel 2022. Vediamo perchè. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Pensione opzione donna: richiesta, penalizzazione e diritto - Bukaniere : @Pidgeon70 Per un gatto sarebbe senz'altro meglio restare a casa con qualcuno che l'accudisce, per un cane non cred… - il_misantropo : @Pidgeon70 Tra l'opzione lasciarlo a casa o pensione, è decisamente meglio la seconda. I cani sentono la solitudine… - ilcjanpete1 : Lavorato una vita part time -perchè doveva fare anche la moglie/mamma- e si ritrova ad andare -forse- in pensione i… - infoitsport : Pensione Opzione Donna 2023: considerata troppo onerosa, cosa succederà e chi potrà fare domanda -