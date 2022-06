Orrore a Napoli | 17enne litiga con la madre e la uccide

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Hato furiosamente con lae, in preda all’ira, ha afferrato un coltello da cucina. Con quello l’ha colpita più volte, fino a toglierle la vita. A lei che la vita non gliel’aveva data fisicamente, ma che l’aveva accolto quando era piccolissimo e l’aveva cresciuto come se davvero carne della sua carne. Un raptus, un gesto folle. Ma che lui, unnapoletano, ha cercato di nascondere. Dopo l’omicidio, infatti, si è affacciato dalla finestra dell’abitazione dove abita con i genitori adottivi e ha iniziato a urlare per chiedere aiuto. “Correte, miasi vuole ammazzare“, avrebbe gridato. Ma qualcuno aveva giù sentito le urla tra lui e la mamma, una donna di 61 anni. E, preoccupato, aveva chiamato la polizia. Quello che stava accadendo, infatti superava la semplice discussione. Morta medico ...

Una tragedia si è consumata in serata nel cuore di Napoli. Un uomo ha assassinato sua madre nei pressi di via Mezzocannone, nell'appartamento di famiglia. Secondo le prime notizie sarebbe stato fermato dalla polizia, intervenuta sul posto.