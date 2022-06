“Notizia davvero sconvolgente”, Roberta Capua fatica ad andare avanti: il terribile annuncio in diretta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una Notizia sconvolgente ha bloccato Roberta Capua, che ha fatto fatica ad andare avanti: l’episodio durante l’ultima puntata di Estate in diretta. Nel corso dell’ultima puntata di Estate in diretta, una Notizia ha sconvolto Roberta Capua, che ha fatto fatica a continuare la sua diretta. La presentatrice, scossa, si è scusata con il pubblico: cos’è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Unaha bloccato, che ha fattoad: l’episodio durante l’ultima puntata di Estate in. Nel corso dell’ultima puntata di Estate in, unaha sconvolto, che ha fattoa continuare la sua. La presentatrice, scossa, si è scusata con il pubblico: cos’è L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

_chimochi_ : io voglio davvero sperare che la notizia uscita non si quella ufficiale e che la prossima settimana ci diano delle… - elebonnyy : io spero che diano una davvero per una volta buona una notizia chiara sulla l3va perché davvero l’hanno tirata troppo per le lunghe… - goldrvshtae : @fIordeluna no perché davvero già mi sono svegliata molto giù ora con questa notizia non riesco a smettere di piangere - Bananascaresme : RT @elliotaldstan: Pensavo fosse una notizia fake poi sono andata a controllare per davvero le dichiarazioni e ha davvero detto che ha igno… - ilbattitore : @Misurelli77 Questa è davvero una bella notizia,segnale di inversione di tendenza -