Modica | salvarono un giovane dal suicidio Elogio scritto per due agenti

(Di mercoledì 15 giugno 2022)– Il Comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, ha inteso assegnare un riconoscimentoai due assistenti capo che la scorsa settimana, insieme a duedella Questura di Ragusa e ad un automobilista, si prodigarono per evitare ildi un trentenne originario di Isernia ma residente a S. Croce Camerina, intenzionato a lanciarsi dal Viadotto sull’Irminio.I due, Marcello Scivoletto ed Emanuele Aprile, erano di pattuglia e si erano portati in zona per la segnalazione di uno pneumatico sulla strada, quando erano stati allertati da alcuni automobilisti per la presenza di una moto e di unnei pressi del ponte. La volante si era subita portata sul luogo dove, contemporaneamente, giungeva una pattuglia della Questura di Ragusa. I quattro hanno preso a dialogare con il ...