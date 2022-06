' Malaspina | presto lo riapriremo E a breve tre mostre evento' - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il sindaco Francesco Persiani "Il problema è che i matrimoni al castello sono stati fino a poco tempo fa gestiti in modo non armonico con il resto delle attività nella struttura. Così lo scorso anno è ...

Pubblicità

LA NAZIONE

Il sindaco Francesco Persiani interviene sulla vicenda degli sposi al, precisando come "il castello sia un luogo bellissimo dove celebrare i matrimoni" ma si debba "far coincidere questa ...di MatteoPresentata questa mattina nella sala giunta della Provincia di Fermo l'edizione 2022 di ... Giuseppe Taffetani, sindaco di Lapedona , spiega comela sua città verrà insignita ... "Malaspina, presto lo riapriremo E a breve tre mostre evento" "Il problema è che i matrimoni al castello sono stati fino a poco tempo fa gestiti in modo non armonico con il resto delle attività nella struttura. Così lo scorso anno è accaduto, per esempio, che de ...