Isola dei Famosi | Guendalina Tavassi aggredita in stazione | “Vi auguro di morire presto”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Poche ore fa, come ha rivelato lei stessa su Instagram,è stata vittima di un grave furto. L’ex naufraga, personaggio di spicco di questadei2022, si trovata ina Milano quando è stata spaventata da un uomo intento che gridava a squarciagola. Quando si girata per raggiungere il binario, si è accorta che il suo portafogli e altri effetti personali erano spariti.dei, Lory Del Santo shock sulla Blasi: “Ci fosse stata la Ventura…” Alla show-girl non è andato giù il trattamento ricevuto dalla conduttrice e dagli opinionisti, oltre che dal gruppodei2022, ...

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - SardiniaPost : #Culture #Sardegna ?? Il Sardinia Post Magazine è tornato nelle edicole di Cagliari: l'Isola in 84 pagine. Il fatto… - ParliamoDiNews : L`Isola dei Famosi il prossimo anno si farà? Ecco l`indiscrezione : Funweek #isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi… - _diana87 : Quindi Carlos é arrivato sano e salvo a Montreal, ora qualcuno ci faccia sapere dov'é finito Charles che con la for… -

Regina dell'Famosi, ma anche delle bufale. Carmen Di Pietro ha sempre detto che il figlio non esce mai nemmeno il sabato e che non é mai stato in vacanza da solo. Lo sgamatissimo figlio é ...... sarà consegnata questa sera alle ore 19.45, dai nipoti di Szczsny Zachuta alla Basilica di San Bartolomeo all', SantuarioNuovi Martiri del XX e XXI secolo, a Roma. La cerimonia sarà ...Bentornati su AmericaCina, la newsletter con cui vi raccontiamo tutto quello che corre fra Washington e Pechino, passando ovviamente per Mosca e Kiev. Oggi è una giornata importante, per tre motivi: q ...Dopo la proclamazione di Nicolas Vaporidis primo finalista, All’Isola dei Famosi 2022 c’è un naufrago che sembra avere sempre più consensi da parte del pubblico: si ...