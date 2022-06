I documentari dell’estate 2022 | le proposte su Tv2000

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Arte, storia e sociale. Sono i temi degli undiciin onda su, dal 16 giugno, ogni giovedì in seconda serata, fino alla fine di luglio. Si parte con ‘I nostri’ (16 giugno),o con le voci narranti di Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco sull’esperienza di un gruppo di otto giovani coinvolti in un progetto di ricerca sul mondo delle comunità religiose che popolano la città di Bologna. Poi ‘The milky way’ (23 giugno); Voci dal silenzio, sulle straordinarie vite degli eremiti (30 giugno); Michelangelo a Firenze (7 luglio) e Michelangelo a Roma (14 luglio) sulle opere dell’artista nelle due città più importanti per l’arte nel Rinascimento; Pienza città nella luce (21 luglio); Lorenzo Lotto, viaggio nella crisi del Rinascimento (28 luglio); La pittura più bella del Mondo (4 agosto), viaggio dentro la Resurrezione ...

