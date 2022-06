I 70 anni di Isabella Rossellini | dal programma di Renzo Arbore alla carriera nel cinema

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (ITALPRESS) – Soffia su settanta candeline, il 18 giugno,, figlia d’arte dell’attrice svedese Ingrid Bergman e del regista italiano Roberto. Negli’70 vive tra Roma e New York, lavora come traduttrice e collaboratrice per la Rai: esordirà in video nel 1976 come corrispondente da New York neldi“L’altra domenica”. Nel 1982 diventa la testimonial esclusiva della casa di bellezza internazionale Lancôme, rimpiazzando Nancy Duteil negli Stati Uniti e Carol Alt in Europa, e prendendo parte anche allo sviluppo del nuovo profumo di Lancôme Trésor. LadiEsordisce algiovanissima, accanto a sua madre nel 1976, con ...