Franco Zeffirelli | l’estetismo artistico fatto regista

(Di mercoledì 15 giugno 2022), sceneggiatore e scenografo.– mancato il 15 giugno di tre anni fa – è. Una vita artistica in cui si alternano cinema, opera e teatro. Sfaccettature artistiche differenti che hanno in comune uno spettacolare senso del bello, che rimane la cifra distintiva didurante tutta la sua lunghissima carriera. L’infanzia a Firenze e l’imprinting shakespeariano Un’infanzia segnata dalla prematura scomparsa della madre, quella delfiorentino. Classe 1923,impara ben presto l’inglese grazie all’aiutante del padre, Mary O’Neill, ed è proprio così che avviene l’imprinting con la letteratura shakespeariana. Il...

Pubblicità

HalfAsHistory : Franco Zeffirelli, Italian film director 2019 · 3 years ago - HalfAsHistory : Franco Zeffirelli, Italian film director 2019 · 3 years ago - Stefano82505685 : @FoxNews IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: FRANCO ZEFFIRELLI - Stefano82505685 : @TIME IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: FRANCO ZEFFIRELLI - Stefano82505685 : @SkyNews IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: FRANCO ZEFFIRELLI -

... per un totale di 50 irripetibili serate in meno di tre mesi: Aida di Verdi in una nuova produzione dal 16 giugno, Carmen di Bizet, regia didal 23 giugno, Il Barbiere di Siviglia ...Entrambi gli allestimenti portano la firma di, maestro della scenografia e della regia sia teatrale e lirica che cinematografica, di cui fra pochi mesi ricorrerà il centenario della ...Regista, sceneggiatore e scenografo. Franco Zeffirelli – mancato il 15 giugno di tre anni fa – è l’estetismo artistico fatto regista. Una vita artistica in cui si alternano cinema, opera e teatro.Al debutto la protagonista Clémentine Margaine e Luca Micheletti come Escamillo, con il tenore Brian Jagde e un cast internazionale di giovani interpreti · Sul podio MARCO ARMILIATO, DIRETTORE MUSICAL ...