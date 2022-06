Elga Enardu e Diego Daddi | da tanti anni insieme ma senza figli | il motivo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 giugno 2022). Dal 2017 la sorella gemella di Serena, a sua volta ex protagonista di UeD, è sposata con. Formano una delle coppie più solide e affiatate del dating show di Maria De Filippi: lì, in studio, si sono conosciuti ma si sono innamorati solo lontano dalle telecamere. Succedeva tutto nell’edizione 2007/2008 di UeD ma come detto hanno vissuto due percorsi distinti.era tronista e alla fine scelse Marcelo Fuentes,era il corteggiatore di Claudia Piumetto e proprio come Marcelo rispose “no” al momento della scelta.con: perché non ne ...