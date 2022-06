Demet Ozdemir e Can Yaman insieme per una fiction Mediaset

(Di mercoledì 15 giugno 2022) che potrebbe andare in onda su Canale 5 dopo il successo delle soap turchee Can: le due star turche potrebbero arrivare su Canale 5 con unatutta italiana. Il pubblico dellaha, infatti, molto apprezzato il noto duo che da qualche anno è protagonista dei pomeriggi estivi della rete ammiraglia. Le soap turche ambientate a Instabul hanno fatto breccia nel cuore degli italiani, tanto chee Cansono stati spesso protagonisti del gossip nostrano. In particolare, Canche ha avuto una relazione con Diletta Leotta e che presto sarà coprotagonista della“Viola come il mare“, accanto a Francesca Chillemi. Canha capito sin da ...

